Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben de verrichtingen van hun landgenoot Elise Mertens op de Australian Open met extra aandacht gevolgd. De Belgische tennisster was de verrassing van het toernooi en strandde donderdagochtend pas in de halve finale tegen Caroline Wozniacki.

“Gefeliciteerd @elise_mertens met schitterend parcours in @AustralianOpen! Wij zijn #Proud! Koning & Koningin”, lieten een trotse Filip en Mathilde door het Belgische hof optekenen op Twitter.

De 22-jarige Mertens speelde pas haar eerste Australian Open. De Belgische kwam in goede vorm naar Melbourne. Ze had dit jaar nog geen wedstrijd verloren. Wozniacki was donderdag echter een maatje te groot. De Deense tennisster rekende in twee sets af met Mertens: 6-3 7-6 (2).