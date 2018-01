Prinses Laurentien heeft donderdag op het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) voor de vierde keer de Taalheldenprijzen uitgereikt.

De TaalHeldenprijzen zetten mensen in het zonnetje die zich op een bijzondere manier inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Prinses Laurentien zet zich al jaren hiervoor in en richtte in 2004 de Stichting Lezen en Schrijven op.

Uit 174 genomineerden werden een Taalcursist, Taalbegeleider en een Bruggenbouwer verkozen. In de jury zaten dit jaar onder meer hoofdredacteur van het NRC Handelsblad Peter Vandermeersch en schrijver/rapper MASSIH. Paul de Leeuw praatte de bijeenkomst in de Rotterdamse schouwburg aan elkaar.