Koningin Máxima was donderdag al vroeg op in het Zwitserse Davos, waar ze in het kader van het Wereld Economisch Forum in het internationale Congrescentrum een werkontbijt bijwoonde. Daar werd gesproken over het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

Het gespreksthema was ‘Financial Inclusion: Expanding beyond Access’. Toegankelijkheid is niet voldoende, gebruikmaken van diensten als geld kunnen versturen en verzekeren is misschien wel belangrijker, kregen de deelnemers onder meer te horen.

Máxima, die in Davos is vanwege haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN, had ook een vergadering op de agenda staan van de ‘Financial and Monetary Systems Stewardship Board’.

Rëunie

De Argentijnse president Mauricio Macri had woensdag samen met zijn vrouw Juliana Awada in het Argentinië Huis een korte reünie met koningin Máxima. De president deed van de hartelijke ontmoeting royaal verslag via sociale media, en ook Awada publiceerde foto’s van haar ontmoeting met Máxima. Premier Mark Rutte voegde zich even later bij het gezelschap en verontschuldigde zich voor zijn verlate komst “vanwege het verkeer.”

Minister Zunaid Ahmed Palak van Banglasdesh liet na afloop van een gesprek met Máxima weten dat het ‘nuttige bijeenkomst’ was geweest waarin andermaal ‘inclusieve financiering’ ter sprake kwam. De koningin heeft hierover al verschillende keren gesproken met de premier van Bangladesh.

Dinsdag, de eerste dag dat Máxima in Davos aanwezig was, twitterde premier Narendra Modi van India al enthousiast over zijn treffen met de koningin. ‘De leiders bespraken stappen om de samenwerking tussen beide landen te verbeteren’, aldus de persdienst van Modi. Dit in tegenspraak tot de rol en missie van de koningin bij het WEF, waar ze niet Nederland maar de VN vertegenwoordigt. Voor bilaterale gesprekken is de halve ministersploeg beschikbaar en aanwezig.