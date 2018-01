Prinses Beatrix heeft de eerste bloemen voor haar tachtigste verjaardag op woensdag al binnen. Tachtig rode rozen kreeg ze afgelopen week in Utrecht aan het einde van het symposium ‘In Vrijheid Verbonden’, waar de prinses door de aanwezigen ook nog werd toegezongen. Beatrix nam de aubade met haar vertrouwde glimlach in ontvangst. Verjaardagen, ook wanneer ze een mijlpaal zijn, neemt ze min of meer voor kennisgeving aan.

“Het schijnt zo te zijn”, zei ze vijf jaar geleden in Singapore in een gesprek met de pers aan de vooravond van haar 75e verjaardag. Ze vond toen ook dat ze bofte vanwege haar goede gezondheid, een mening die niet zal zijn veranderd. Ze kende ook mensen van eenzelfde leeftijd die dat niet hebben, zo vertelde ze. Wat Beatrix in het gesprek verborgen hield, was dat ze slechts enkele dagen later haar aftreden zou aankondigen. Niet omdat het ambt te zwaar was geworden, maar omdat het tijd was voor een nieuwe generatie. Met veel feestelijk vertoon droeg ze op 30 april 2013 haar werk over aan oudste zoon Willem-Alexander.

Beatrix zei dat haar aftreden niet betekende dat ze ook afscheid nam. “Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten”, aldus de vorstin. In de afgelopen vijf jaar heeft ze woord gehouden. Het pensioen geeft haar tijd en ruimte voor de acht kleinkinderen, voor informele bezoeken aan musea en kunstvoorstellingen, voor reizen. Maar daarnaast vergadert ze regelmatig mee met het koningspaar en woont onder meer als vanouds de nieuwjaarsontvangsten, paleissymposia en de uitreiking van de Prins Claus Prijs bij en reikt ze zelf de Zilveren Anjers uit. Ook bij staatsbezoeken laat ze zich zien en als beschermvrouw zet Beatrix zich onverminderd in voor Jantje Beton en het Prinses Beatrix Spierfonds. En Beatrix is niet alleen oppasoma maar ook invalkracht wanneer koning of koningin plotsklaps moet afzeggen voor een evenement.

Dat de prinses nog tal van publieke optredens heeft, betekent niet dat ze haar tachtigste verjaardag ook publiekelijk viert. Daar was vroeger Koninginnedag voor, maar nu vinden de festiviteiten met familie en vrienden (31 januari) en genodigden (3 februari) plaats achter gesloten deuren.