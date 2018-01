Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagavond het evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad (LF2018) afgetrapt. Ze deden dat door in de Friese hoofdstad de klokken te luiden van de Oldehove, de scheve toren in Leeuwarden. Aansluitend luidden in heel Friesland kerkklokken.

Leeuwarden mag dan Culturele Hoofdstad van Europa zijn geworden (overigens met het Maltese Valletta), heel Friesland werkt mee. De provincie zal dit jaar 250 culturele evenementen herbergen, opgezet vanuit zestig professionele initiatieven. Aanvullend haken links en rechts honderden amateurs in.

Het thema is ‘iepen mienskip’ (Fries voor ‘saamhorige, open samenleving’) en centraal staat de vraag hoe die mienskip moet omgaan met de veranderende wereld, natuur en maatschappij.