De Duitse president Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Buedenbender zijn zondag ontvangen door koning Abdullah II en koningin Rania in het Al-Husseinya paleis in Amman.

In het gesprek met de Jordaanse koning kwamen de oorlog in Syrië en de daardoor ontstane vluchtelingencrisis, het conflict in het Midden-Oosten en de strijd tegen moslimterrorisme aan de orde.

De president van de Bondsrepubliek is zaterdag begonnen aan een vierdaags bezoek aan Jordanië en Libanon. Naast een ontmoeting met het Jordaanse koningspaar staat een bezoek aan Duitse militairen in Jordanië op het programma en wordt een vluchtelingenkamp bezocht. Volgens cijfers van de Verenigde Naties verblijven in Jordanië meer dan 600.000 vluchtelingen uit Syrië. In Libanon hebben meer dan een miljoen Syriërs hun toevlucht gezocht.