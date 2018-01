Koning Carl Gustaf heeft zondag IKEA-oprichter Ingvar Kamprad herdacht en zijn nabestaanden gecondoleerd. De 91-jarige Kamprad overleed zaterdag in zijn huis in Smaland.

“Ingvar Kamprad was een echte ondernemer die, door zijn levenswerk IKEA, heeft geholpen om Zweden naar de wereld te brengen. Hij was een down-to-earth persoon met een grote toewijding. De koningin en ik hadden het voorrecht deze zomer met hem samen te werken om de woonsituatie van ouderen te verbeteren. Mijn gedachten en de diepste betrokkenheid van mijn en mijn familie gaan vandaag naar de familie en vrienden van Ingvar Kamprad”, aldus een verklaring van Carl Gustaf op de website van het Zweedse koningshuis.

Kamprad ontving in 2010 in Noordwijk uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria een carrièreprijs, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Zweedse Kamer van Koophandel in Nederland.