Catherine, de vrouw van prins William, heeft een aantal maanden geleden haar kapsel flink onder handen laten nemen. Het afgeknipte haar werd niet weggegooid, maar door Kate gedoneerd voor het goede doel.

Het koninklijke haar ging onder een andere naam naar de Little Princess Trust, een organisatie die pruiken maakt voor kinderen die hun eigen haar hebben verloren door chemotherapie. Dat heeft de Daily Express vernomen van een bron dicht bij de Britse royals.

Kate is niet de eerste celebrity die haar doneert aan het goede doel. In 2016 liet Harry Styles zich kortwieken en stuurde zijn lokken naar de Little Princess Trust. Zijn foto van zijn afgeknipte haar op sociale media leverde hem meer dam 2 miljoen likes op.