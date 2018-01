De Wereld Draait Door staat woensdag volledig in het teken van de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix. Het tv-programma presenteert eenmalig een Beatrix-quiz.

Vier winnaars van de kennisquiz De slimste mens, Angela de Jong, Owen Schumacher, George van Houts en Tom Roes, gaan met elkaar de strijd aan. De vragen hebben allemaal iets met prinses Beatrix te maken.

De Wereld Draait Door is niet het enige NPO 1-programma dat woensdag aandacht besteed aan de verjaardag van Beatrix. De NOS komt na het Journaal van 20.00 uur met een programma over het leven van de prinses na haar troonsafstand in Beatrix 80: Van koningin naar prinses. Daarna volgt Wij zijn 80! waarin bekende leeftijdsgenoten onder leiding van Herman van der Zandt terugkijken op de afgelopen tachtig jaar.