De emir van Abu Dhabi, sjeik Khalifa, is maandag voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar gezien. Khalifa, die ook dienst doet als president van de Verenigde Arabische Emiraten, werd gefotografeerd tijdens een condoleancebezoek van zijn broer sjeik Mohammed, de kroonprins van Abu Dhabi, en enkele andere familieleden.

Zij kwamen in het Al Bateen paleis in Abu Dhabi hun deelneming betuigen met het overlijden van sjeika Hessa bint Mohammed, de moeder van sjeik Khalifa en eerste vrouw en weduwe van de eerste president van de Emiraten, sjeik Zayed. Hoe oud ze is geworden, is niet bekend. Van haar overleden echtgenoot wordt dit jaar het eeuwfeest van zijn geboorte in 1918 herdacht.

Het stoffelijk overschot van de sjeika is zondag naar islamitisch gebruik meteen ter aarde besteld. Sjeik Khalifa (69) was daar niet bij aanwezig. Hij heeft in januari 2014 een beroerte gehad en is sindsdien niet meer in de openbaarheid getreden en ook foto’s van hem zijn zeldzaam geworden. Het condoleancebezoek van zijn broer en toekomstig opvolger vormde een uitzondering.

Uit de hele Arabische wereld zijn boodschappen van medeleven binnengekomen in Abu Dhabi, zoals van koningin Rania van Jordanië en kroonprins Salman van Bahrein. Lokale media spreken over het overlijden van de ‘moeder van de natie’. Vanwege het overlijden zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.