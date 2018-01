Prins Henrik opgenomen in ziekenhuis

De Deense prins Henrik ligt weer in het ziekenhuis. Dat heeft het Deense hof bekendgemaakt.

De 83-jarige Henrik verbleef sinds begin deze maand in Egypte en werd daar enkele dagen geleden opgenomen. Zondagavond is hij overgeplaatst naar een ziekenhuis in Kopenhagen. Daar wordt hij verder onderzocht.

De reden van de opname is niet bekendgemaakt. Vorig jaar werd Henrik ook al enkele malen opgenomen. Zo werd hij geopereerd aan zijn lies en bekken vanwege een vernauwing van de slagaders in zijn rechterbeen. Ook werd bekend dat de echtgenoot van koningin Margrethe aan dementie lijdt.