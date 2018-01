Prinses Astrid van België heeft maandag een bezoek gebracht aan Nativitas, een opvanghuis voor kansarmen in de wijk Marollen in Brussel. De zus van koning Filip sprak er met vrijwilligers. Astrid is beschermvrouw van de organisatie.

Volgens Belga werd de prinses hartelijk ontvangen door de oprichtster van Nativitas. Samen spraken ze onder meer over de uitdagingen waarmee de organisatie en de minderbedeelden dagelijks geconfronteerd worden.

In het opvanghuis kunnen kansarmen eten of kleren krijgen maar ook taalcursussen of teken- en danslessen volgen. Ook zorgt Nativitas voor juridische en sociale begeleiding.