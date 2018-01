De Spaanse prinses Leonor heeft dinsdag de versierselen behorend bij de Orde van het Gulden Vlies, de hoogste Spaanse onderscheiding, in ontvangst genomen. De twaalfjarige troonopvolgster kreeg de onderscheiding tijdens een ceremonie in het Koninklijk Paleis in Madrid uit handen van haar jarige vader koning Felipe, die vijftig jaar is geworden.

De oudste dochter van Felipe kreeg de versierselen als een symbolische stap in de voorbereiding naar haar toekomstige taak als koningin van Spanje. Bij de plechtigheid waren naast haar ouders en zusje prinses Sofia ook Leonors grootouders koning Juan Carlos en koningin Sofia aanwezig, net als vertegenwoordigers van de hoogste staatsorganen in Spanje. Het was de eerste keer dat Felipe, die in 2014 de troon overnam van zijn vader, de onderscheiding uitreikte.

De Orde van het Gulden Vlies werd in 1430 ingesteld door Filips III van Bourgondië, in Nederlandse geschiedenisboekjes beter bekend als Filips de Goede (1396-1467). Door de eeuwen heen werden onder meer de Nederlandse koningen Willem I, II en III lid van de prestigieuze Orde. Koning Juan Carlos verleende deze in 1985 aan koningin Beatrix.