Het einde van de acteercarrière van Meghan Markle betekent niet het einde van de serie Suits, waarin zij een belangrijke rol speelt. Ondanks het Koninklijke huwelijk, gaat Suits gewoon door, zo meldt vakblad Variety.

Markle brak door met haar rol als Rachel Zane in de serie over het wel en wee op een advocatenkantoor in New York. Niet alleen Markle stopt met de serie, ook haar tegenspeler Patrick Adams zal de serie na seizoen 7 verlaten.

De actrice treedt in mei in het huwelijk met de Britse prins Harry.