Het koninklijk huis heeft nieuwe foto’s van prinses Beatrix verspreid ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. De beelden zijn genomen bij kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, de plek waar Beatrix sinds 2014 woont.

Op de foto’s van Jeroen van der Meyde poseert Beatrix in de deuropening van Drakensteyn. Op een van de beelden is ook haar hond te zien.

Prinses Beatrix wordt woensdag tachtig jaar. Ze viert haar verjaardag in besloten kring met familie en vrienden. Zaterdag doet ze dat nog eens over met een groter feest met genodigden in het Paleis op de Dam.