De voorzitter van de Duitse Bondsraad brengt maandag 5 februari een bezoek aan Nederland, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Michael Müller wordt aan het begin van de middag in audiëntie ontvangen door koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Aansluitend heeft minister-president Mark Rutte een gesprek met de Bondsraadvoorzitter in zijn werkkamer op het torentje op het Binnenhof. Müller is naast Bondsraadvoorzitter burgemeester van Berlijn.

Het is sinds 2000 gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsdagvoorzitter een bezoek brengt aan Nederland.