Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben woensdag een bezoek gebracht aan de ITV-televisiestudio’s. Ze waren te gast in This Morning naar aanleiding van het dertig jaar bestaan van het ochtendprogramma. Het interview wordt later uitgezonden.

Presentators Holly Willoughby en Phillip Schofield keken gedurende de show van woensdag al uit naar hun ontmoeting met Charles en Camilla maar maakten zich wel een beetje zorgen of ze nog wel een serieus gesprek met het paar konden voeren aangezien er een rumproeverij op het programma stond. De twee grapten vervolgens dat ze wellicht een beetje aangeschoten zouden zijn.

Hoe Holly en Phillip het er uiteindelijk van af brengen is donderdag te zien. Voor Charles en Camilla stond er woensdag ook een ontmoeting met andere televisiemakers van ITV op het programma naar aanleiding van het negentigjarig bestaan van de Royal Television Society, waar de prins beschermheer van is.