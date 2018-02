De leden van het vorige kabinet zijn nog één keer samengekomen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima boden woensdagmiddag de oud-ministers en oud-staatssecretarissen een afscheidslunch aan op Paleis Noordeinde.

Voormalig en huidig minister-president Mark Rutte en voormalig vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher kwamen met dertien oud-ministers en elf oud-staatssecretarissen naar het paleis voor het koninklijke afscheid.

Tijdens de regeerperiode van het kabinet-Rutte II was er wisseling van de wacht op het paleis. In 2012 stonden de premier en ministers nog op het bordes met toenmalig koningin Beatrix, die in 2013 de troon overdroeg aan haar zoon Willem-Alexander.

De koning maakt afgelopen tijd en de komende weken kennis met de leden van het nieuwe kabinet. Alle bewindslieden komen langs in de werkkamer van Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan bij de koning op bezoek.