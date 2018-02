De patissiers van banketbakkerij Landwaart in Maartensdijk hebben een speciale verjaardagstaart voor prinses Beatrix gemaakt. De taart werd woensdag in een doorzichtige cadeauverpakking bezorgd op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche waar Beatrix haar tachtigste verjaardag viert.

De taart is een mix van fruit en chocola. Bovenop de taart staat een fotolijstje met daarin een eetbare afbeelding van de prinses zelf. Naast de taart kreeg de prinses een pakket vol groente.

Beatrix viert haar tachtigste verjaardag in besloten kring met familie en vrienden. Zaterdag doet ze dat nog eens over met een groter feest met genodigden in het Paleis op de Dam.