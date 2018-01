Prins William en zijn vrouw Catherine verdiepen zich in Zweden in een onderwerp dat ze na aan het hart ligt. De tweede dag van hun officiële bezoek aan het Scandinavische land staat in het teken van geestelijke gezondheidszorg.

Kroonprinses Victoria en prins Daniel van Zweden namen hun Britse gasten woensdag mee naar het Karolinska-Instituut. De medische universiteit in Stockholm is goed voor meer dan 40 procent van het medisch academisch onderzoek dat in Zweden wordt uitgevoerd.

De hertog en hertogin spraken met wetenschappers over baanbrekend academisch onderzoek. Ook de Zweedse aanpak op het terrein van geestelijke gezondheidszorg en de invloed van bewegen op de geest.

William en Kate bezochten woensdag ook scholen en spraken met leerlingen en docenten die ervaring hebben met het programma YAM. Dat is gericht is op het verbeteren van het welzijn van jongeren in de leeftijd van veertien tot zestien jaar.

Victoria ontvangt de Britse gasten woensdagmiddag bij haar thuis in kasteel Haga voor de thee.