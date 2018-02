Een Thaise rechtbank heeft woensdag zes mensen tot een gevangenisstraf veroordeeld omdat ze vorig jaar portretten hadden verbrand van koning Maha Vajiralongkorn en zijn vader, wijlen koning Bhumibol Adulyadej.

De wetten rond majesteitsschennis zijn bijzonder streng in Thailand. Overtreders kunnen tot vijftien jaar cel krijgen als ze de koning, de koningin, een erfgenaam of regentes beledigen. De zes veroordeelden, die tussen de 18 en 20 jaar zijn, werden ook schuldig bevonden aan het vernielen van het openbare eigendom en aan georganiseerde misdaad, aldus hun advocaat, Pattana Saiyai. “Ze biechtten allemaal op dat ze geen slechte bedoelingen hadden, maar werden ingehuurd om de koninklijke portretten in brand te steken.”

Een van hen kreeg een gevangenisstraf van elfeneenhalf jaar en drie overtreders kregen elk zeven jaar en acht maanden. Twee achttienjarigen die slechts één portret in brand staken, worden drie jaar en vier maanden vastgezet. Volgens de advocaat heeft de politie in december twee mannen gearresteerd omdat ze zijn cliënten hadden betaald om de portretten in brand te steken, maar de twee zijn nog niet vervolgd.

Sinds de coup van mei 2014 zijn ten minste 94 mensen vervolgd voor majesteitsschennis. Maar liefst 43 mensen zijn veroordeeld, zegt de iLaw-groep die zaken over koninklijke beledigingen volgt, waarbij 92 procent schuldig pleit in de hoop op kortere gevangenisstraffen.