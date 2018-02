De 65e herdenking van de Watersnoodramp van 1953 is van start gegaan. Bij het Watersnoodmonument in het Zeeuwse Ouwerkerk hebben zich tientallen ooggetuigen en andere belangstellenden verzameld. Prinses Margriet is als erevoorzitter van het Rode Kruis, die een grote rol bij de hulpverlening speelde, bij de herdenking aanwezig.

De herdenking is begonnen met een toespraak van burgemeester Gerard Rabelink. Verder draagt de elfjarige Esra Schouls een zelfgeschreven gedicht voor. De leerling van de Jan Wouter van den Doel-school uit Zierikzee won de gedichtenwedstrijd voor de herdenking. Er worden kransen gelegd en voor ieder van de 1836 slachtoffers wordt een witte bloem gelegd.

Op 1 februari 1953 braken de dijken, door een combinatie van hevige storm en springtij. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant overstroomden.