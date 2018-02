Prins William en zijn vrouw Kate hebben donderdag hun schema moeten aanpassen tijdens hun officiële bezoek aan Zweden. Hevige sneeuwval gooide roet in het eten, waardoor het ochtendprogramma van de Britse royals op de luchtmachtbasis in Uppsala niet doorging, zo meldt Kensington Palace via Twitter.

Wel ontvingen William en Kate donderdagochtend van minister van Defensie Peter Hultqvist een briefing over het Zweedse leger. Of de sneeuw de overige plannen in de war heeft geschopt is nog niet bekend: de hertog en hertogin zouden namelijk doorreizen naar Noorwegen waar ze ’s middags lunchen met de Noorse koninklijke familie.

De Britse prins en zijn vrouw zijn sinds dinsdag in Zweden. Op de eerste dag werden ze verwelkomd met een lunch op het Koninklijk Paleis in Stockholm. Daarbij waren behalve kroonprinses Victoria en haar man Daniel ook koning Carl Gustaf en koningin Silva aanwezig. Op woensdag kwamen William en Kate ook langs op slot Haga, waar Victoria met haar man en kinderen woont.