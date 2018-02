Prinses Beatrix geeft zaterdag aan het einde van de middag een verjaardagsontvangst voor familie, vrienden en bekenden ‘met wie zij in de loop der jaren een bijzondere band heeft opgebouwd’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De bijeenkomst vindt plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam en is besloten. Een lijst van genodigden is dan ook niet bekend gemaakt. Media kunnen van een afstand kijken wie er het paleis binnengaan.

Prinses Beatrix werd afgelopen woensdag tachtig jaar. Haar verjaardag vierde ze eveneens in besloten kring, zo berichtte de RVD eerder. Bij kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche werden tal van bloemstukken en boeketten afgegeven die in de woorden van de Koninklijke Marechaussee ‘zeer op prijs werden gesteld’. De jarige zelf liet zich echter niet zien.