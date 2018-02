De Britse koninklijke familie moet onaantastbaar blijven en niet aanraakbaar worden. Die mening spuide een zogenoemde etiquette-deskundige naar aanleiding van het vierdaagse bezoek van de hertog en hertogin van Cambridge aan Zweden en Noorwegen. Daar had Catherine – door de Noorse koning Harald in woord en geschrift overigens gewoon Kate genoemd – het bestaan om ‘high fives’ uit te wisselen met schoolkinderen. Dat was ‘not done’.

Een hand geven, en dan alleen als het lid van het koningshuis die toesteekt, was volgens William Hanson in de Daily Mail de limiet van lichamelijk contact met ‘het volk’. Anders werd het volgens hem te gewoon, en kon de familie net zo goed in een rijtjeshuis gaan wonen in plaats van in Buckingham Palace. Wat dat betreft was er ook felle kritiek op prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle, die zich vorige maand bij een bezoek aan Wales zelfs door een hele schoolklas lieten omarmen. “Al die zweterige armpjes en handjes!”

In de Britse media was de afgelopen dagen meer aandacht voor de kleding van Kate dan voor de inhoud van het bezoek aan de twee Scandinavische landen, waarbij de start in Stockholm meteen voor veel commotie zorgde op sociale media omdat werd verondersteld dat de hertogin bont droeg. Een woordvoerder van Kensington Palace moest er aan te pas komen om dat te ontkennen. Het was slechts nepbont. “Echt, heus waar”, aldus de inderhaast verspreide verklaring. Actiegroep PETA was tevreden. “Ze weet hoe het moet met nepbont.”