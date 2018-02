De Britse prins Edward en zijn echtgenote Sophie wonen in Sri Lanka de onafhankelijkheidsviering bij. Het land viert in aanwezigheid van de graaf en gravin van Wessex de zeventigste verjaardag van de onafhankelijkheid.

Sri Lanka maakte zich op 4 februari 1948 onder de naam Ceylon los van Groot-Brittannië. Daar waren de toenmalige hertog en hertog van Gloucester – oom en tante van de huidige koningin Elizabeth – bij.

Ceylon begon als een ‘dominion’ en behield koning George VI en na zijn dood vier jaar later koningin Elizabeth II als staatshoofd. Pas in 1972 werd het eiland een republiek. Toen werd ook de naam veranderd in Sri Lanka.

Edward en Sophie woonden zondag in het park Galle Face Green in de hoofdstad Colombo een programma bij met onder meer een militaire parade en traditionele zang en dans. De graaf en gravin van Wessex werden vergezeld door onder anderen president Maithripala Sirisena en premier Ranil Wickremesinghe.