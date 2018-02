Fondsen van het Deens koninklijk huis hebben in totaal 750.000 Deense kronen, omgerekend ca. 101.000 euro, gedoneerd aan de nationale Deense collecte 2018. Onder de noemer ‘Help kinderen zonder huis’ wordt de opbrengst van de nationale inzamelingsactie gebruikt voor hulp aan straatkinderen in arme landen.

Het Koningin Margrethe en Prins Hendrik Fonds ondersteunt de Deense collecte dit jaar met ruim 62.000 euro. Het Kroonprins Frederik en Kroonprinses Maria Fons is goed voor zo’n 39.000 euro.

Het doel van de nationale collecte is om mensen in een aantal van de armste landen ter wereld te helpen de VN-ontwikkelingsdoelen te bereiken. De actie richt zich op miljoenen kinderen over de hele wereld die geen thuis hebben. De VN schat dat er wereldwijd ongeveer 150 miljoen straatkinderen zijn.