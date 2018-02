Sarah Ferguson, hertogin van York, is niet welkom op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle. Dat meldden zondag de Britse tabloids, die zich allemaal beroepen op één anonieme bron. Die heeft gezegd dat deze week de uitnodigingen voor het huwelijk de deur uitgaan en dat Harry’s tante naar een invitatie voor de plechtigheid op 19 mei kan fluiten.

‘Fergie’ had in 2011 ook al het nakijken bij het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Dat vond ze toen erg vervelend. Ze was graag met haar dochters Eugenie en Beatrice en ex-man prins Andrew op de bruiloft geweest, maar kennelijk vond de Queen dat geen goed idee. Wellicht in de wetenschap dat haar man prins Philip niet in dezelfde ruimte wil verkeren als zijn voormalige schoondochter.

Kensington Palace heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving over de hertogin van York, die in elk geval op 12 oktober niet kan worden geweerd van de bruiloft van haar eigen dochter Eugenie met Jack Brooksbank. Prins Harry is volgens de tabloids niet de enige die een keuze moet maken uit gewenste en ongewenste familieleden. Meghan heeft ook haar handen vol. Halfbroer Tom heeft haar aangeraden zijn ex en hun twee zoons niet uit te nodigen. Ze willen alleen maar komen om de naam Markle ten gelde te maken.