Koningin Elizabeth is heeft zondag samen met prins Philip de kerkdienst bijgewoond in de Petrus- en Pauluskerk in het dorpje West Newton, op het landgoed Sandringham bij het Engelse Norfolk.

Omdat het weliswaar koud, maar droog weer was, kozen koningin en prins er voor om het laatste stukje naar de kerk te lopen, tot vreugde van de naar schatting tweehonderd belangstellenden. Na afloop onderhield de Queen zich kort met het publiek, dat haar ook bloemen aanbood.

Koningin Elizabeth (91) beëindigt deze week haar kerstvakantie op Sandringham. Daar gaat ze altijd kort voor Kerstmis naar toe. Ze blijft traditioneel tot 6 februari, de datum in 1952 waarop ze koningin werd door het overlijden – op Sandringham – van haar vader koning George VI.