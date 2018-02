Prins Pieter-Christiaan heeft zondag een persoonlijk record gelopen op de Midwinter Marathon in Apeldoorn. Dat maakte hij zelf bekend op sociale media. Het was volgens de prins koud, maar hij had het naar zijn zin in zijn voormalige woonplaats. “Dank voor gastvrijheid en wederom genoten van een van de mooiste parcoursen van Nederland”, twitterde Pieter-Christiaan.

Langs het parcours, dat onder meer voerde langs de Loolaan en Paleis Het Loo, kreeg hij ondersteuning van vader Pieter van Vollenhoven. ,,Hier ziet U zoon nummer 3 op de Midwinter Marathon in Apeldoorn. Hij loopt echt heel mooi en dat heeft hij niet van mij”, berichtte Pieter, die op Twitter ook een actiefoto plaatste van de prinselijke deelnemer met startnummer 23167.

De deelnemers aan de Midwinter Marathon leggen een afstand van 25 kilometer af, door de bosrijke omgeving van Apeldoorn. Volgens de uitslagendienst finishte Pieter-Christiaan in 1:48.37, en behaalde hij daarmee plek 201 in een deelnemersveld van 2617. In zijn leeftijdsgroep deed hij het nog beter: 33e van de 360.Een dag eerder had de prins in Amsterdam nog deelgenomen aan het verjaardagsfeest van zijn tante Beatrix.