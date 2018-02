Koningin Máxima heeft maandagochtend het Oncode Institute in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam geopend. Na de officiële openingshandeling spraken onder meer Hans Clevers van het Prinses Máxima Centrum, Jan Schellens van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek en Robbert Dijkgraaf die als onderzoeker verbonden is aan Princeton Instituut for Advanced Study.

Het Oncode Institute is een onafhankelijk virtueel instituut waarin kankeronderzoekers in Nederland met elkaar samenwerken. Het doel is om fundamentele inzichten over kanker zo snel en efficiënt mogelijk te vertalen naar betere en meer betaalbare zorg.

Ook zou de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen kanker versneld kunnen worden. KWF Kankerbestrijding investeert de komende vijf jaar, samen met de ministeries van Economische Zaken, Wetenschap en Volksgezondheid, in totaal 125 miljoen euro in het instituut.