Koning Filip van België en zijn vrouw koningin Mathilde zijn dinsdag in Brussel los van elkaar op pad gegaan. Filip woonde een lustrumviering van de Jonge Academie bij, terwijl Mathilde deelnam aan een colloquium met studenten.

De koning was in het Paleis der Academiën op uitnodiging van de Jonge Academie, die jonge onderzoekers en kunstenaars verenigt. Filip had onder meer een interactieve discussie met de leden over onder meer wetenschap en diversiteit. Ook nam hij deel aan de plechtigheid ter ere van het vijfjarig bestaan van de Jonge Academie. De Nederlandse professor Robbert Dijkgraaf, bekend van zijn optredens in De wereld draait door, gaf net als Filip een toespraak.

Koningin Mathilde was dinsdag bij het colloquium Geëngageerde studenten, een troef voor de toekomsteen. De bijeenkomst werd georganiseerd door BNP Paribas Fortis Foundation in samenwerking met diverse universiteiten en het Koningin Mathilde Fonds. De koningin gaf een speech en sprak aansluitend met aanwezige jongeren.