Koning Felipe en koningin Letizia hebben dinsdag in Malaga kunstprijzen uitgereikt. Tijdens een ceremonie in het Centre Pompidou, een dependance van het gelijknamige museum in Parijs, werden de 21 winnaars in het zonnetje gezet.

De prijzen, de zogeheten Gold Medal of Merit in the Fine Arts, worden sinds 1995 jaarlijks door het Spaanse ministerie van Cultuur toegekend aan personen of instellingen die een belangrijke bijdrage hebben gedaan op het gebied van kunst en cultuur.

Dit jaar vielen er enkele bekende namen in de prijzen. Zo werden zangeres Gloria Estefan en acteurs José Coronado en Ricardo Darín, en flamencogitarist Tomatito, de artiestennaam van José Fernández Torres door het koningspaar geëerd.