Koning Willem-Alexander ontvangt dinsdag weer een aantal bewindslieden uit het nieuwe kabinet.

In de ochtend kwamen achtereenvolgens minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Wopke Hoekstra van Financiën langs bij de koning in Paleis Noordeinde in Den Haag.

Later op de dag maakte minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes zijn opwachting op het paleis.

De afgelopen weken kwamen al diverse leden van kabinet-Rutte III kennismaken met de koning. Ook fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan op bezoek.