Koningin Elizabeth is dinsdag precies 66 jaar koningin. Traditiegetrouw zijn daarvoor saluutschoten afgeschoten in Londen.

Elizabeth wenst aan deze dag geen extra aandacht te besteden. De dag 6 februari herinnert haar aan het overlijden van haar geliefde vader koning George VI. Door zijn overlijden kwam Elizabeth, die op dat moment in Kenia verbleef op weg naar Australië, in 1952 automatisch op de troon. Ze was toen nog maar 25 jaar oud.

Koning George, die pas 56 jaar oud was toen hij stierf, overleed in Sandringham, het koninklijke vakantieverblijf bij Norfolk. Elizabeth verblijft daar traditiegetrouw elke jaar vanaf enkele dagen voor kerst tot enkele dagen na de sterfdag van haar vader.