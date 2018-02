Koningin Máxima houdt op 12 april op Paleis Noordeinde de openingstoespraak ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van de Prins Claus Leerstoel. Ook prinses Beatrix woont de bijeenkomst bij, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Koningin Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel, die bedoeld is om een impuls te geven aan de carrière van uitmuntende jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden. De leerstoel wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed.

De Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, nemen afwisselend de benoeming voor hun rekening. Met de leerstoel willen ze onderzoek en onderwijs in ontwikkelingsvraagstukken bevorderen, in overeenstemming met de inzichten en ideeën van prins Claus.