Prinses Margriet gaat opnieuw naar de Paralympische Spelen. Ze woont de eerste vijf dagen van de Paralympische Winterspelen bij, die op 9 maart beginnen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Margriet gaat in haar hoedanigheid als lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité.

De prinses woont op 9 maart de openingsceremonie bij en is in de dagen daarna aanwezig bij wedstrijden van het para-alpineskiën, para-snowboarden, para-ijshockey en rolstoel-curling, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook reikt ze enkele medailles uit en brengt ze een bezoek aan het Paralympisch Dorp om te praten met sporters, coaches en begeleiders van het Nederlandse team.

Het Nederlandse team bestaat uit negen sporters. Ze staan onder leiding van chef de mission Esther Vergeer.

Margriet treedt in de voetsporen van het koningspaar, die komend weekeinde al in Pyeongchang zijn voor de eerste dagen van de Olympische Winterspelen.