Koningin Mathilde van België heeft zich in een videoboodschap uitgesproken tegen cyberpesten. In het kader van Safer Internet Day roept ze slachtoffers op om hun verhaal te doen. “Jij bent de held, niet de pester”, aldus de koningin.

“Post je dingen online? Gebruik dan je gezond verstand en heb altijd respect voor elkaar”, zo begint Mathilde haar boodschap die dinsdag door het Belgische hof is verspreid. “Laat niet toe dat cyberpesten iemands leven overhoop gooit. Ik vraag jullie allemaal nee te zeggen tegen cyberpesten.”

De koningin vraagt slachtoffers om er vooral over te praten. “Blijf er niet alleen mee zitten. Praat met je ouders, je vrienden of iemand anders die je vertrouwt. Er is altijd wel iemand die naar je zal luisteren en die je kan steunen. Zie je dat anderen gepest worden of het moeilijk hebben? Kom dan op voor elkaar. Kom op tegen pesten. Aarzel niet om de pester te wijzen op zijn foute gedrag.”