Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagavond (lokale tijd) in de Han Yuan Dian hal in het regeringscomplex Zhongnanhai in Peking ontvangen door de Chinese president Xi Jinping en zijn echtgenote Peng Liyuan. De koning mocht zijn hele gevolg meenemen naar de ontmoeting, onder wie minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Aansluitend zou in een kleiner gezelschap worden gedineerd met het Chinese presidentspaar.

In zijn openingswoord vertelde Willem-Alexander aan de Chinese president dat het ‘heel goed ging’ met de panda’s Xing Ya en Wu Wen die met instemming van Xi Jinping door China aan Nederland zijn uitgeleend en die sinds begin 2016 in Ouwehands Dierenpark verblijven. Ook sprak hij over de vierhonderd jaar oude betrekkingen, en liet hij weten dat zijn moeder prinses Beatrix afgelopen weekeinde vierde dat ze ‘tachtig jaar jong’ was. President Xi had in zijn welkomstwoord gevraagd naar Beatrix, die hij tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland in 2014 heeft ontmoet.

Het treffen en het diner met Xi waren voor de koning het laatste onderdeel van zijn bliksemwerkbezoek aan China, waarvoor de president hem had uitgenodigd. Koningin Máxima heeft ook donderdag nog een programma in Peking. De koning reist ’s ochtends door naar Pyeongchang in Zuid-Korea.