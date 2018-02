Het diner dat de Chinese president Xi Jinping woensdagavond in het regeringscomplex Zhongnanhai aanbood aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima is anderhalf uur uitgelopen. ,,Het was gezellig”, aldus minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken, die het koningspaar bij het ‘flitsbezoek’ aan Peking vergezelde. “Maar dat het uitliep was vooral te danken aan de goede gesprekken die we hebben gevoerd”, aldus de bewindsman.

Er zaten slechts zestien gasten aan de grote ronde tafel, onder wie het koninklijk paar en de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan. Zestien was twee keer acht, een Chinees geluksgetal. Minister Zijlstra kon niet precies benoemen wat hij allemaal had gegeten, maar het was een bijzondere ervaring geweest, zo vertelde hij na afloop aan de Nederlandse media.

De koning besloot met het diner zijn werkbezoek aan China. Hij vertrekt donderdag naar Zuid-Korea, waar vrijdag de Olympische Winterspelen worden geopend. Koningin Máxima blijft nog een dag in Peking, om zich vrijdag bij haar man te voegen. Zondag reist ze vanuit Pyeongchang door naar Indonesië voor een werkbezoek in haar functie als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties op het gebied van het toegankelijker maken van financiële diensten.