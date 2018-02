Koning praat in Peking over mensenrechten

Tijdens het diner dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdagavond in Peking hadden met de Chinese president Xi Jinping zijn ook de mensenrechten aan de orde gesteld. Dat zei de koning na afloop bij een ontmoeting met Nederlandse media. Net als bij de vorige bezoeken zijn alle relaties, in de breedst mogelijke zin besproken, aldus de koning.

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken bevestigde dat er zowel bij het diner als in het voorgaande overleg met Xi een goed en open gesprek had plaatsgevonden waar zaken als Tibet, de Oeigoeren, godsdienstvrijheid en de behandeling van tegenstanders van het communistische bewind aan de orde zijn gekomen.

“Mensenrechten zijn in alle gesprekken aan de orde geweest, ook in de ontmoetingen met mijn collega Wang Yi en bij premier Li Keqiang”, aldus de bewindsman. Het diner in het regeringscomplex Zhongnanhai duurde anderhalf uur langer dan gepland, mede door de ,,goede gesprekken” zo vertelde Zijlstra.

Koning Willem-Alexander noemde zijn ,,flitsbezoek” waarvan de ontmoeting met de Chinese president en diens vrouw Peng Liyuan het hoofdbestanddeel vormde, geslaagd. De tussenstop in Peking, op weg naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, was een goede gelegenheid de goede banden te bestendigen, zo zei de koning. Hij heeft president Xi Jinping in minder dan vier jaar tijd nu drie keer ontmoet. Dat was volgens hem geen bewijs dat Nederland in China een streepje voor heeft, maar het toonde wel ,, dat onze banden heel hecht zijn”.

Koning Willem-Alexander vertrekt donderdag naar Zuid-Korea, waar koningin Máxima zich vrijdag bij hem voegt voor de opening van de Winterspelen. De koningin werkt donderdag in Peking nog een economisch programma af.