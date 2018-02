Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdag bij aankomst op het vliegveld van Peking ontvangen met bloemen. Twee Chinese kinderen boden het koningspaar in de VIP-ruimte bloemen aan.

Na een kort fotomoment, waarbij de gasten poseerden voor een immense afbeelding van de Chinese Muur, ging het gezelschap naar de stad. En hoewel de koning slechts op op werkbezoek is, was de weg naar de Chinese hoofdstad royaal versierd met Nederlandse en Chinese vlaggen.

Het koninklijk paar ging eerst naar het hotel Four Seasons om zich na de vlucht uit Amsterdam op te frissen voor de briefing in de residentie van ambassadeur Ed Kronenburg over de actuele situatie in China.

Later op de middag volgen de formele ontmoetingen met premier Li Keqiang en president Xi Jinping, en een diner met de Chinese president en zijn vrouw Peng Liyuan.