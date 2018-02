De Nederlands-Chinese betrekkingen hebben met het donderdag door koningin Máxima afgesloten tweedaagse ‘flitsbezoek’, zoals koning Willem-Alexander het bliksembezoek aan China noemde, weer een injectie gekregen. De hele wereld klopt in Peking aan de deur en dan kan het geen kwaad om te kunnen voorsorteren en even langs te wippen voor een etentje met president Xi Jinping. Ook als je die de laatste jaren al een paar keer hebt ontmoet. Integendeel.

In de Chinese media was vrij veel aandacht voor de hier en daar zelfs als staatsbezoek bestempelde visite, die protocollair slechts een werkbezoek was, al deed het vlagvertoon op de weg van het vliegveld naar de stad anders vermoeden. “Op sommige punten leek het net een staatsbezoek”, liet een lid van het koninklijk gezelschap zich dan ook ontvallen. Met dien verstande dat het diner met de president ruim twee keer zolang duurde als een staatsbanket. De intiemere setting droeg daar zeker aan bij. In klein gezelschap kon ook echt worden gepraat, waardoor het werkbezoek op onderdelen misschien nog wel waardevoller was dan het staatsbezoek in 2015.

De royale media-aandacht, niet geheel ongebruikelijk voor het doen en laten van Xi Jinping, illustreerde het voordeel voor Nederland en de Nederlandse ondernemingen en bedrijven die in China zaken doen. In 45 jaar is het handelsvolume van 70 miljoen dollar naar 70 miljard dollar gegaan, zo becijferde een Chinese krant, en dat gaf meteen aan waarom China zelfs voor een klein land als Nederland voor de tweede keer in korte tijd de rode loper uitrolde. Met Nederland is het over het algemeen goed zaken doen, en koningin Máxima die in haar eentje het bezoek afmaakte, leerde donderdag op welke terreinen de Chinezen graag van Nederland willen leren.

Tijd

Het werkbezoek van het koningspaar liet eveneens zien dat ook een niet aan de knoppen zittende koning – een ceremonieel staatshoofd – in staat is zijn land op de kaart te zetten, buiten de traditionele en veel meer tijd vergende staatsbezoeken om. Willem-Alexander had zich op dat gebied al eerder zeer inventief getoond door meteen na zijn aantreden te beginnen aan een reeks kennismakingsbezoeken, in feite dagtrips naar diverse Europese landen, waarmee hij in één jaar zo ongeveer meer hoofdsteden bezocht dan zijn moeder in de eerste tien jaar van haar regering.

De koning had bij de troonswisseling vijf jaar geleden gezegd Nederland overal in de wereld te willen vertegenwoordigen en promoten. Met het bijzondere werkbezoek aan China en de reeks werkbezoeken die hij met Máxima in Duitsland heeft afgelegd, heeft hij die toezegging nader ingelost.