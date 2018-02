Koningin Máxima ging donderdag alleen op stap in Peking. Ze werkte een economisch getint programma af, dat qua inhoud in feite een verlengstuk was van het staatsbezoek uit 2015: duurzame ontwikkeling, waterhuishouding, duurzame financiering en Nederlands-Chinese samenwerking tussen bedrijven. Voor de koningin, die in 2015 het staatsbezoek voortijdig moest afbreken vanwege een nierbekkenontsteking, een uitgelezen kans om een inhaalslag te maken.

Echtgenoot koning Willem-Alexander vertrok in de ochtend vanuit China naar buurland Zuid-Korea, waar hij als erelid van het Internationaal Olympisch Comité is uitgenodigd bij de Olympische Winterspelen in PyeongChang.

In de wandelgangen zal Willem-Alexander ook zijn invloed aanwenden om het IOC te bewegen een Nederlander te kiezen als opvolger van Camiel Eurlings, die onder druk van de publieke opinie en NOC*NSF zijn IOC-lidmaatschap opgaf. Hij was het vertrouwen en respect kwijt geraakt na mishandeling van zijn vriendin, al wilde Eurlings dat woord niet gebruiken voor zijn handelen.

Het IOC maakt zelf uit wie er als lid wordt voorgedragen, maar als Willem-Alexander – de voorganger van Eurlings bij het IOC – een goed woordje kan doen, dan zal hij dat niet laten, zo vertelde de koning voor vertrek uit Peking. Koningin Máxima voegt zich vrijdag, de dag van de openingsceremonie van het sportfestijn, bij haar man. Ook minister-president Mark Rutte is in Zuid-Korea, waar hij vrijdag samen met het koningspaar ontvangen wordt door de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.