Koningin Máxima heeft donderdagmiddag het werkbezoek aan China, dat ze woensdag begon met koning Willem-Alexander, afgesloten. Ze zette het bezoek alleen voort, nadat haar man was doorgereisd naar Zuid-Korea, waar vrijdag in Pyeongchang de Olympische Winterspelen beginnen.

Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) begeleidde Máxima maar bij één onderdeel van haar economisch getinte dagprogramma. Hij reisde door naar Japan, na een vertrouwelijke ontmoeting met Chinese mensenrechtenactivisten.

Máxima is doorgaans in het buitenland niet solo actief voor Nederland. Ze reist of samen met Willem-Alexander, zoals bij staats- en officiële bezoeken, of ze gaat op pad onder de vlag van de Verenigde Naties als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal om wereldwijd te pleiten voor betere toegankelijkheid van financiële diensten. Het solo-optreden in Peking was in dat opzicht uniek, al lagen de onderwerpen die de koningin oppakte in het verlengde van het staatsbezoek aan China in 2015.

Ze sprak onder meer over ‘groene financiering’, het inzetten van financiële middelen en investeringen om klimaatverandering tegen te gaan. China heeft de laatste jaren op dat gebied al veel vorderingen gemaakt en Nederland kan daarvan leren, maar ook bij helpen, zo leerde de koningin.

Tijdens een ander gesprek hoorde Máxima dat de Chinezen van Nederland willen leren over waterhuishouding in steden en duurzame stadsontwikkeling, beide zaken die tijdens de rappe stedenbouw van de laatste decennia weinig aandacht hebben gekregen. Ook blijkt de nieuwe generatie Chinese stedenbouwkundigen met enige afgunst te kijken naar het Nederlandse woonerf, dat het leven in een stad kan veraangenamen.