Koningin Máxima opent volgende maand het expertisecentrum Endometriose in Balans in HMC Bronovo in Den Haag. De opening vindt plaats tijdens een symposium over de medische en sociale gevolgen van endometriose, een chronische ziekte die leidt tot pijnlijke menstruaties en ernstige buikpijnklachten.

De aandoening ontstaat als baarmoederslijmvlies, dat normaal gesproken aan de binnenkant van de baarmoeder zit, zich ook buiten de baarmoeder in de buik bevindt. Endometriose zorgt niet alleen voor buikpijn en menstruatieklachten; blaas-, nier- en darmfuncties kunnen ernstig verstoord raken.

In het expertisecentrum wordt endometriose door middel van een holistische aanpak in multidisciplinaire behandelteams behandeld. De patiënt heeft daarbij de regie over haar eigen behandelplan.

Na de opening op donderdag 15 maart krijgt Máxima een rondleiding en spreekt ze met artsen en patiënten.