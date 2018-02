De Britse prins William organiseerde donderdag een feestelijke bijeenkomst voor mensen die zich hebben ingezet voor daklozen. Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Centrepoint Awards, die werd gehouden op Kensington Palace, zette hij zeven jonge mensen in het zonnetje voor hun bijdragen op het gebied van onderwijs, sport en persoonlijke ontwikkeling.

Ook ontmoette de hertog van Cambridge jongeren die de afgelopen jaren door de stichting zijn ondersteund. Centrepoint is een daklozeninstelling voor tieners tussen de zestien en vijfentwintig jaar waar William beschermheer van is. De organisatie helpt deze jongeren bij het vinden van werk en een veilige verblijfplaats en ondersteunt ze in het aanpakken van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen.

Eerder op de dag verraste William een groep tieners op school toen hij onverwachts deelnam aan een discussie over cyberpesten. Hij vertelde hen dat hij zich soms zorgen maakt over meisjes die willen voldoen aan de onrealistische schoonheidsidealen die online rond gaan. “Probeer ze niet na te maken of te denken dat dat is hoe je er uit zou moeten zien”, gaf hij de jongeren advies. “Er staat veel onzin online, maak je daar niet druk over.”