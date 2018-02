De Britse prins Charles heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het eerste bataljon van het Mercian Regiment op het kamp Bulford in Salisbury. Daar stond hij stil bij het feit dat hij tien jaar erekolonel is van de legerafdeling.

De 68-jarige Charles werd op het kamp begroet door mascotte Private Derby XXXII. De ram kreeg een aai over zijn bol voordat de prins de leden van het regiment persoonlijk begroette.

Charles was er niet alleen om handen te schudden. Hij deelde ook de herinneringsmedailles uit van de officieren die recent terugkeerden van hun missies in Irak en Zuid-Soedan, liep mee tijdens een training en nam ook plaats in een tank.