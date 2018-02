De gezondheidstoestand van de Deense prins Henrik is aanzienlijk verslechterd. Kroonprins Frederik heeft daarop zijn verblijf in Zuid-Korea stopgezet waar hij de opening van de Olympische Spelen zou bijwonen. De kroonprins is nu op de terugweg naar Denemarken.

De 83-jarige Henrik werd eind januari in Egypte met een longontsteking in een ziekenhuis opgenomen en daarna overgeplaatst naar Kopenhagen. Daar werd een goedaardige tumor ontdekt in zijn linkerlong.

Vorig jaar werd de echtgenoot van koningin Margrethe ook al enkele malen opgenomen. Zo werd hij geopereerd aan zijn lies en bekken vanwege een vernauwing van de slagaders in zijn rechterbeen. Ook werd bekend dat hij aan dementie lijdt.