De Belgische koningin Mathilde heeft met een gevoel van nederigheid afscheid genomen van Ghana. Dat zei de echtgenote van koning Filip vrijdag aan het einde van haar driedaagse werkbezoek aan het West-Afrikaanse land, waar ze onder meer projecten bezocht die de positie van meisjes en vrouwen versterken.

“Tijdens dit bezoek heb ik gezien dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarom voel ik me in de eerste plaats nederig”, zei Mathilde tegen Belga. Ze verwees onder meer naar een ontmoeting met een tienermeisje, die dezelfde leeftijd heeft als haar zestienjarige dochter Elisabeth en al op jonge leeftijd is gehuwd en zwanger is geworden. “Als ik zo’n meisje zie, dan heb ik het gevoel dat ik ze wil helpen, dat het moet stoppen. Ik hoor ook positieve verhalen, verhalen van hoop, die mij ook hoopvol maken.”

Mathilde was zonder haar man Filip naar Ghana afgereisd. Ze had wel gezelschap van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Op de laatste dag hadden de twee een ontmoeting met de Ghanese president Nana Akufo-Addo.